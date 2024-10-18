金童獎候選名單出爐　曼聯暫做「大贏家」

一年一度嘅「金童獎」選舉，周五(18日)公布最後25強候選名單，英超勁旅曼聯有3人入選，分別係阿歷真度加拿祖、明奈同約羅，同法甲嘅巴黎聖日耳門一齊成為最多候選人嘅球會。

呢個舉辦超過20年嘅獎項，係表現過去1季表現最好嘅21歲以下球員，朗尼、美斯、基利安麥巴比、艾寧夏蘭特都曾經得獎，上季就由英格蘭中場祖迪比寧咸贏得，得獎嘅都係頂級紅星。

除公布嘅20人之外，《都靈體育報》有權選多5人以「外卡」身份候選，幸運兒係安迪歷、威爾遜奧度拔、賓施基亞、安賓古拿同舒爾特立。

選舉係由意大利《都靈體育報》舉辦，雖然曼聯暫時「領先」，不過12月16日嘅頒獎禮多數會換主角，效力巴塞隆拿嘅拉明耶馬夏天帶領西班牙贏歐國盃冠軍，獲獎呼聲高唱入雲。

【金童獎20人候選名單】

阿歷真度加拿祖(曼聯)

明奈(曼聯)

約羅(曼聯)

祖奧尼維斯(巴黎聖日耳門)

薩伊艾美利(巴黎聖日耳門)

迪斯亞杜伊(巴黎聖日耳門)

歷高利維斯(曼城)

沙維奧(曼城)

古巴斯(巴塞隆拿)

拉明耶馬(巴塞隆拿)

阿歷山大柏夫洛域(拜仁慕尼黑)

泰爾(拜仁慕尼黑)

比諾基頓斯(多蒙特)

基倫耶迪斯(祖雲達斯)

莫斯基拉(華倫西亞)

艾達古拿(皇家馬德里)

阿當禾頓(水晶宮)

格盧克(薩爾斯堡)

奧摩洛迪安(波圖)

祖利爾哈圖(阿積士)

(外卡)

安迪歷(皇家馬德里)

威爾遜奧度拔(熱刺)

賓施基亞(摩納哥)

安賓古拿(祖雲達斯)

舒爾特立(賓菲加)