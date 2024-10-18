金童獎候選名單出爐 曼聯暫做「大贏家」
2024年10月18日 09:00
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曼聯年輕化有初步成果。(Getty Images)
一年一度嘅「金童獎」選舉，周五(18日)公布最後25強候選名單，英超勁旅曼聯有3人入選，分別係阿歷真度加拿祖、明奈同約羅，同法甲嘅巴黎聖日耳門一齊成為最多候選人嘅球會。
呢個舉辦超過20年嘅獎項，係表現過去1季表現最好嘅21歲以下球員，朗尼、美斯、基利安麥巴比、艾寧夏蘭特都曾經得獎，上季就由英格蘭中場祖迪比寧咸贏得，得獎嘅都係頂級紅星。
除公布嘅20人之外，《都靈體育報》有權選多5人以「外卡」身份候選，幸運兒係安迪歷、威爾遜奧度拔、賓施基亞、安賓古拿同舒爾特立。
選舉係由意大利《都靈體育報》舉辦，雖然曼聯暫時「領先」，不過12月16日嘅頒獎禮多數會換主角，效力巴塞隆拿嘅拉明耶馬夏天帶領西班牙贏歐國盃冠軍，獲獎呼聲高唱入雲。
【金童獎20人候選名單】
阿歷真度加拿祖(曼聯)
明奈(曼聯)
約羅(曼聯)
祖奧尼維斯(巴黎聖日耳門)
薩伊艾美利(巴黎聖日耳門)
迪斯亞杜伊(巴黎聖日耳門)
歷高利維斯(曼城)
沙維奧(曼城)
古巴斯(巴塞隆拿)
拉明耶馬(巴塞隆拿)
阿歷山大柏夫洛域(拜仁慕尼黑)
泰爾(拜仁慕尼黑)
比諾基頓斯(多蒙特)
基倫耶迪斯(祖雲達斯)
莫斯基拉(華倫西亞)
艾達古拿(皇家馬德里)
阿當禾頓(水晶宮)
格盧克(薩爾斯堡)
奧摩洛迪安(波圖)
祖利爾哈圖(阿積士)
(外卡)
安迪歷(皇家馬德里)
威爾遜奧度拔(熱刺)
賓施基亞(摩納哥)
安賓古拿(祖雲達斯)
舒爾特立(賓菲加)