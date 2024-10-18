新季澳職今午開打！雙星空降悉尼最矚目

桑馬達(右)及杜格拉斯哥斯達(左)今季空降澳職。(Getty Images)

新季澳職，今午4時35分開打！揭幕戰由上季冠軍中岸水手迎戰墨爾本勝利，不過講到本周最矚目一戰，肯定係周六嘅西悉尼流浪者火併FC悉尼。

事實上，今季澳職球員、球隊齊「加碼」，西悉尼流浪者、FC悉尼大打「星戰策略」，分別簽入兩位球星桑馬達、杜格拉斯哥斯達，提升賽事可觀性。與此同時，今屆澳職由原本12隊擴軍增加至13隊，新西蘭「過江龍」奧克蘭FC強勢加入角逐，令爭標形勢更激烈。

今季澳職有唔少星級球員過嚟搵食，最出名嘅係前曼聯中場桑馬達加盟西悉尼流浪者。呢位36歲西班牙名將技術出眾，可望大大增強流浪者進攻組織力。至於FC悉尼簽入曾經效力拜仁慕尼黑及祖雲達斯嘅巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達，佢喺早前「亞冠盃2」連續兩場貢獻助攻，盡顯功架。

新丁奧克蘭FC班主疊水

另外，澳職新丁奧克蘭FC背景強大，班主科尼係美國富商兼球壇大亨，本身擁有英超球會般尼茅夫、蘇超球會喜伯年，亦係美國冰上曲棍球隊維加斯黃金騎士嘅老闆，以呢位79歲富豪經營球會嘅經驗，奧克蘭FC隨時可以帶來驚喜。值得一提，另一支新西蘭球隊威靈頓鳳凰獲得上季常規賽亞軍，兩股「新」力量冒起，令人期待。