丹恩奴域：艾沙比打吡戰可贏艾納斯

艾沙比跟艾納斯應該會合演一場令人相當興奮的沙職打吡戰，事關雙方開季表現不俗，將希望可以拉近與榜首球隊希拉爾的距離。

艾沙比有卡拉斯高及邦拿雲度拉等進攻好手坐鎮，故有能力為任何防線帶來麻煩，奈何他們人還未重拾最佳水平表現。他們於開季的頭6場聯賽錄得4勝，但入球數字竟然只有5球，實在令人難以置信，而這亦證明了他們的防守表現相當強勁。

由域陀佩雷拉執教的艾沙比目前為止只一共失3球，新加盟的荷蘭籍守衞韋斯利凱特踢出身價波，跟古斯達禾古拿相當合拍。不過，今仗他們面對艾納斯的星級進攻球員時，防線定要保持組織性，兼且踢出最高水平才可。

艾納斯開季至今保持不敗，6場聯賽錄得4勝2和，比今仗對手艾沙比多兩分。

基斯坦奴朗拿度及沙迪奧文尼於上仗3:0擊敗艾奧魯巴中，分別有入球進帳，但今場賽事面對著艾沙比固若金湯的防守，將會面臨今季最大的考驗。

個人認為，艾納斯其實擁有沙職最佳的防線，後防不但由拿樸迪領軍，閘位球員蘇丹艾加南更加能夠於右路上前助攻，向禁區作出傳中球以產生威脅。可惜蘇丹艾加南有傷在，上陣成疑。

雖然艾沙比入球能力不足，但今仗主場出擊，硬撼艾納斯進行打吡戰，有可能推動卡拉斯高及邦拿雲度拿交出更加好的表現，所以我預計他們最終可以爆冷贏艾納斯，取得一場重要勝仗。