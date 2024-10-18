韋少反擊「爆粗風波」少說話　車手們下周有行動

F1本周移師美國上演，早前因在記者會上「爆粗」被罰的麥斯韋斯塔本表示，在官方記者會上將作有限度回答問題，而平治車王咸美頓則對FIA推出這個「爆粗禁令」，形容事情已發展到愚蠢的地步。

FIA最近推行「爆粗禁令」，要求車手與車隊人員的通話及在記者會上都嚴禁「爆粗」，以免「教壞細路」，上仗在新加坡站因講述戰車時講了「F字詞」，因此被FIA處罰「社區服務」；已抵達德薩斯州的韋斯塔本強調出席FIA官方記者會時仍然會發言:「我沒有聽到（FIA）任何消息，所以對我來說不會改變任何事，我會發言，但我當然更喜歡少說話。」

不過，韋少稱這場爭議是「愚蠢」的，有傳媒問到會否跟FIA再討論這個問，他稱：「我當然願意交談，但我依然活在自己的生活，沒有任何改變....你會聽到很多意見，好似『你也不想見到孩子睇到』等等，但我5歲的時候，從未睇過記者會，在學校裡你反而聽到比這裡更差的事情，因為你與同伴一起成長，總有點叛逆，總是會講（粗口），生活就是這樣。」他補充:「他們希望你樹立榜樣，對的，但我覺得不應小題大做。」

曾奪7屆F1總冠軍的平治車王咸美頓，亦覺得上次新加坡站的這個爭議「唔好睇」，而咸美頓的隊友羅素，正是F1車手委員會主席，他們正商議下周就FIA提出「爆粗禁令」而發聲明，羅素稱:「車手間的對話很多時都會加上粗言，事情發展到這一步有點愚蠢，我們不想帶走車手在比賽中表現的激情，這取決於是否要廣播。」此外，F1將於2025年開始，取消最快圈速獎勵積分。