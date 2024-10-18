港超聯　東方主場招呼港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）尾場，東方於旺角大球場迎戰港會。港會開季各項賽事5戰全敗，走勢未如理想，且看能否藉東方主力缺陣，兼有「亞冠盃2」後顧下，盡力拉近差距。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

將於下周一（21日）出發到菲律賓備戰「亞冠盃2」分組賽的東方，有林衍廷、巴杜姆及亞歷斯祖因傷缺陣，但主教練盧比度（Chino）強調不會因下周分心亞洲賽，選擇在今場作大幅輪換：「依家只專注踢好對港會場波先，暫時唔諗『亞冠盃2』住，而且港會已經連輸5場，好需要贏波提升士氣，所以大家唔好以為呢場好易啃。」好消息是費利浦薩傷愈復出，但狀態仍有待提升。

翼鋒吳宇曦就指，雖然港會開季5連敗，但對方踢法硬淨，加上部分球員具備不俗個人能力，認為球隊不能掉以輕心：「雖然港會唔算好強，但踢法一向都咁硬淨，唔會輕易放棄，希望到時可以運用自己嘅速度，同盤扭能力製造威脅，幫球隊打破僵局，加上史加利季前嚟過東方跟操，佢個人技術好唔錯，一定要睇緊啲。」

另一邊廂，港會上場在「賽馬會菁英盃」，不敵均業北區後，開季各項賽事5戰全敗。對於今場對手，林智豐希望球隊改善入局慢的缺點，做好防守：「球隊已經連續5場，開波未夠10分鐘就失波，又好易被對手利用死球搵着數，我哋操練嗰陣，已經特登針對呢兩方面作改善，希望唔好再輸大意波。」

進攻方面，「智豐」盼球隊多用地面組織，嘗試破解對方防守：「東方幾位後衞都比較高大，吓吓放長波，可能仲難攻得入，相反做多啲地面推進，我同其他隊友再搵位入楔，話唔定有斬獲㗎。」此外，「智豐」點名高素巴耶夫身體強壯之餘，亦不笨重，勢必對球隊前鋒造成極大困擾。值得一提，麥美倫9月尾對九龍城領紅，要停賽多兩場。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 17.吳宇曦

港會

門將：1.費查

後衞：6.李俊諺 22.比提 26.羅素 18.積施利

中場：11.何家智 5.峇夏比 99.陳浩嘉 13.加斯特夫

前鋒：7.陳灝 21.林智豐