葉耀邦獲22分10籃板　南華32分擊敗漢友迎「開門紅」

甲一男子籃球聯賽周五（18日）頭場，銀牌總決賽失利的南華重振旗鼓，聯賽第一擊憑葉耀邦、安德拉和曾湛元合轟58分，終以89：57擊敗有強援托查摩利路斯坐鎮的漢友，下周二（22日）將迎戰崇德飛鷹。

南華今仗在主將朱亮缺陣下，將蘇柏軒替上，連同曾湛元、安德拉、葉耀邦和關雋陶擔任正選；漢友則沿用勝利方程式，派出托查摩利路斯、鄭錦興、溫梓豐、黃銘德和馬嘉聰應戰。

首節漢友馬嘉聰三分打開局面，不過南華有曾湛元和葉耀邦任「雙箭頭」發動搶攻，一度打出14：0攻勢，加上後備上陣的鄭凱安以1球三分、一次搏得3記罰球，連取6分交出表現，隨即拉開明顯差距。漢友經驗老將黃裕杰尾段上場即有三分進賬助球隊「止血」，首節仍落後12：24。

次節，不過漢友憑強援托查摩利路斯三分開齋，更多次送出封阻截停對手反擊快攻，並利用對手隊犯麻煩多次站上罰球線，奮力追至5分差距。其後南華再派出葉耀邦和曾湛元主導進攻連番得手，加上安德拉補籃「And 1」和蘇柏軒三分入網，重新拉開10分以上差距，半場完領先41：30。

下半場初段，漢友雖有朱浩雯和托查摩利路斯外圍得手，惟眾將體力有所下降，南華趁勢內外開弓，一度連取12分進一步拉開比數，以60：43進入最後一節。陷於被動的漢友未能上演絕地反擊，而在比賽餘下3分鐘、領先30分的「紅軍」收起4名主力換上二陣，最終尾節比數贏29：14，全場贏89：57旗開得勝。

雙方外援球員安德拉和托查摩利路斯今場齊齊「刷數據」，前者取得18分15個籃板、後者更交出19分18籃板。南華葉耀邦轟全場最高的22分、外加10個籃板的「雙雙」成績，曾湛元亦有18分進賬。漢友得分較為平均，不過除托查摩利路斯外沒有球員得分上雙。