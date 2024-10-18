香港東方大勝晉龍WTS　聯賽兩連勝

香港男子甲一籃球聯賽周五（18日）尾場，香港東方與晉龍WTS正面交鋒。香港東方憑麥洛連取得全場最高的23分14籃板，以91比59大勝，聯賽兩連勝，晉龍WTS則3戰全敗。

周三（16日）到日本出戰東亞超級籃球聯賽（EASL）的香港東方，雖然是日凌晨才回港，但一眾球員未受太大影響，麥洛連首節率先發難，連取6分，加上蘇利文射入3分球，一度拉開至13比5。其後麥洛連牛角位送出妙傳，助攻卜聿揚籃底放入，助球隊在首節全隊3分球僅6投1中下，仍以22比12領先。

晉龍WTS第2節嘗試力追，但湯馬士打出「2+1」後，隨即被張延隆回敬1球3分，加上麥洛連籃底騙起湯馬士後，再放入兩分後，輪到梁嘉顯在3分線外發炮，香港東方繼續遙遙領先。隨後晉龍WTS有湯馬斯助攻葉俊鋒射入3分球「止血」，但陳兆榮從區浩軒手上搭去皮球後，快攻上籃得手，把領先優勢擴大至43比20，逼使對手叫暫停。但形勢未有太大變化，香港東方以55比28大幅領先完半場。

晉龍WTS下半場未見起色，上半場獨取14分的湯馬士第3節「啞火」，僅靠罰球取得1分，反觀頭兩節手感欠順的楊和，在第3節後半段爆發，先射入今場首個3分球，再上籃得手，香港東方拉開至72比40。眼見大局已定，香港東方換入新星吳委峻，他第4節開賽後不久立即射入3分球，回應教練團信任，最終香港東方以91比59大勝對手，聯賽兩連勝，晉龍WTS則遇上3連敗。