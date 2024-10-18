艾殊利高爾：阿仙奴唔見棺材唔留眼淚

周六的英超標誌著般尼茅夫即將展開地獄賽程，他們將連續面對目前英超頭5位中的3支球隊，分別是阿仙奴、阿士東維拉及曼城。

般尼茅夫在今季英超的開局可算好壞參半，頭3場聯賽保持不敗後，目前以2勝2和3負的成績排名第13位。儘管排名不算太高，我還是看到他們有非常精彩的表現，但很不幸地沒有從對車路士的比賽中有所收穫，也沒有在對紐卡素的比賽中取得勝利。雖然他們上場主場比賽輕鬆大勝南岸宿敵兼排尾2的修咸頓，但今場面對阿仙奴肯定更加嚴峻和困難。他們能寄望的是兵工廠會因出現的傷病問題令實力有所削弱。

阿仙奴領隊阿迪達將會十分關注布卡約沙卡、湯馬士柏迪、夏維斯、加比爾馬天尼利和賓韋特等幾名主力的健康狀況，他們都因傷病退隊或錯過國際賽檔期的比賽或上輪聯賽。由於馬田奧迪加特仍然因傷缺陣，阿迪達絕對希望上述球員能復出參加本周比賽，尤其每1分對於今季聯賽冠軍誰屬都非常重要，幸好目前看起來所有這些球員都可候命。季初的賽程對他們來說很艱難，加上有主力先後缺陣，但仍然能在季初高歌猛進並在排第3位，僅僅落後榜首利物浦1分並與曼城同分。在今季未嘗敗績下，他們定必充滿信心，並望能在作客對般尼茅夫的比賽中延續良好勢頭。

然而，阿迪達帶領的球隊最近展露出了一些弱點，過去3場聯賽中皆有失球，並共失5球，與向來的高質素防守並不相稱。另外，他們在過去3場聯賽，有兩場都先落後，這意味著他們必須付出更多，深入敵陣才能收復失地甚至反勝。雖然這是一種令人欽佩的品質，但他們並不希望長期養成落後下追趕的習慣，值得一提的是他們是下半場入球最多的球隊，目前已入9球。

阿仙奴近年在這個對碰上一直佔據主導地位，近9次對般尼茅夫取得8勝1和的佳績，一旦集中精神全力以赴，我看不到任何東西能阻此阿迪達的隊伍取得客勝。