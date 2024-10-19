C朗補時7分鐘入波　艾納斯踢少1人戲劇性險勝

周六(19日)凌晨沙特阿拉伯職業聯賽，C朗扮演救世主，補時7分鐘射入12碼，協助有1人被逐嘅艾納斯作客以2比1險勝艾沙比。包括國家隊及球會賽事在內，C朗近14次上陣合共轟入12球，職業生涯累積入907球，向1000球大關又行近一步。

C朗今仗上半場有多次射門，但都無功而還，換邊之後，艾納斯中堅拿樸迪把握對手解圍不遠，凌空抽射入網打開紀錄。

戰至補時出現戲劇性發展，艾納斯中場阿里艾哈辛擺烏龍導致球隊被對手扳平，其後艾納斯獲得12碼，C朗主射入網再次領先，當時已經係補時7分鐘，以為穩袋3分。

點知5分鐘後，艾納斯中堅施馬根喺禁區內踢跌對手，球證睇完VAR後，唔只判罰12碼，並向施馬根出示今場第2張黃牌，兩黃變一紅被逐。不過，艾沙比前鋒哈默德阿拉主射，卻中柱彈出，艾納斯驚險保住2比1勝果，取得聯賽4連勝排第2位，落後榜首希拉爾4分。

賽後C朗喺社交網話：「我哋永不放棄，慶祝今場來之不易嘅勝利。」呢位39歲葡萄牙巨星今季為艾納斯各項賽事上陣10場入9球及3次助攻，佢加盟呢支沙特豪門以來，20次主射12碼全中，刷新隊史紀錄。