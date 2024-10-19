曼聯勢頹多傷兵　賓福特「第一隊入球」值博

英超周六(19日)晚重開，話題之戰當然係曼聯主場鬥賓福特。「紅魔鬼」近5場4和1負未贏過，聯賽跌到14位，近況奇差捧唔落手，反觀賓福特今季射入13球，攻力媲美爭標球隊，而且佢哋擅長「快刀斬亂麻」，連續5場聯賽先開紀錄，梗係追佢哋「第一隊入球」。(Now 621周六晚10時直播)

作為「流量密碼」，曼聯喺國際賽期依然多是非，最轟動係傳奇領隊費格遜嘅全球大使同董事身份被除名，惹起全球曼迷聲討，加上早前拍板留用坦哈格，新帥候選人杜曹之後官宣出任英格蘭領隊，幾件事加埋嚟睇，新股東拉特克利夫所謂嘅「改革」都幾混亂，短期動盪在所難免。

曼聯唔換帥，即係打法唔會有大改變，佢哋最大問題係進攻疲弱，逼搶唔到位，至今入得5粒，同水晶宮並列聯賽第2少，就算奧脫福出擊亦冇晒威力，先後吞過利物浦同熱刺3蛋，士氣低迷加上傷兵滿營，分分鐘畀賓福特搶佔先機。

賓福特聯賽排名比曼聯高3位，受讓半一固然吸引，佢哋最大殺着係開波早段嘅「亡命偷襲」，已經連續4場開賽2分鐘內入波，就算作客曼城同熱刺，呢招都搵到食，一於追佢哋「第一隊入球」，隨時開波冇耐就收錢。

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