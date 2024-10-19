港超聯　重量級大戰！大埔激鍊傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）頭場，在大埔運動場爆發重量級大戰，兩支「未敗之師」季內首度正面交鋒，由大埔主場火併傑志。「綠戰士」對上兩季在聯賽主場迎戰對手，錄得1勝1和不敗佳績，且看今場能否保持強勁的地頭威力，繼續令「藍鳥」吃盡苦頭！（港台電視32、on.cc東網周六下午3時直播）

在剛過去的國際賽期，入選港隊的大埔球員，無論數目、出場時間均較傑志少，體能上理應佔優，惟主教練李志堅卻認為，千萬不可因此輕視對手：「我覺得唔算係咩優勢，因為傑志板凳深度好足，同埋佢哋踢法唔再係依靠一兩個球員，相對整體咗。」「綠戰士」季初走勢凌厲，不過「堅Sir」直言未對今場勝負太過在意，反而希望球隊可以繼續進步：「冇話要贏或者和，始終球季開始冇耐，加上嚟緊下個禮拜又再對傑志，只想球員做好番自己，繼續改善不足。」

新晉大港腳尼高拉斯（Nicho），則承認身體未完全恢復，但相信問題不大：「之前搭完長途機好攰，仲有少少Jet lag（時差），不過抖番一、兩日，其實已經冇咩影響。」Nicho續指今場勝負，或會影響到聯賽冠軍誰屬，自己一定會竭盡全力：「呢場波對爭聯賽冠軍好重要，傑志最近開始上力，所有球員都好弗，我哋後防嗰嗰一定要集中精神。」

鐘樂安、祖連奴等6名主力，剛隨港隊出戰兩場友賽，傑志主教練卡度素指一班港將身體未有大礙，將視乎恢復進度，再決定會否讓他們擔正，而新兵鄧達思則可以候命。「藍鳥」對上3場同樣大勝而回，兼狂轟18球，卡度素強調球隊不會自滿，又提到要嚴防大埔反擊：「大埔近況好好，暫時一場都未輸過，要好似之前3場咁，入咁多波好困難。另外，佢哋反擊好有威脅，進攻一定唔可以心急，後防要預留足夠人數。」

今季新加盟的門將泰利上場「零封」港會後，已錄得兩場清白之身，他表示自己逐漸適應港超節奏，盼能夠愈踢愈好，幫助球隊順利擊敗大埔：「大埔實力好強，擁有好多外援，相信形勢絕對唔會，好似對上幾場咁一面倒，但自己經過國際賽期短暫休息後，狀態更加好，今場目標照舊都係贏波，同保持零失球。」