塞爾維亞球王祖高域正在沙特阿拉伯爭逐今年首次舉行的「六冠王」網球大獎賽，雖然日前對住「世一」意大利的仙拿輸波，無緣決賽，但無阻這位足球愛好者的心情，他特別入場觀看沙特聯賽，並獲巴西球星尼馬送贈球衣。

擁有24項大滿貫錦標的祖高域，踩入利雅得球場觀戰獲得貴賓式招待，今仗是希拉爾面對艾費哈，而祖高域在開賽前更與效力希拉爾的幾位同胞球員包括阿歷山大米祖域及米連高域沙域閒談，並手持球會球衣合照，祖高域獲得希拉爾球隊送贈印上「24」(寓意24貫)及祖高域名字的特別版球衣。

本身都是足球發燒友的祖高域，更與因傷缺陣的巴西球星尼馬見面，二人談笑風生，並獲尼馬送贈簽名球衣，豐收而回。

祖高域稍後在「六冠王」大獎賽將與西班牙傳奇拿度爭逐季軍戰，這將是一場經典焦點，而他接受訪問時直言，爭取入圍ATP年終賽並不是首要任務：「都靈年終賽不是我的目標，坦白說，我不追求ATP總決賽，亦不追求世界排名，對我來說，首要任務是為國家隊效力及大滿貫，其他一切都不太重要。」