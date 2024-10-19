港超聯　破傑志不敗身！大埔主場贏1粒　

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）在大埔運動場爆發重頭戲，大埔主場惡鬥傑志。「綠戰士」憑盧卡斯一箭定江山，以1球險勝而回，兼成功打破「藍鳥」今季不敗之身。

「綠戰士」今場由謝家榮把關，馬高斯山度士、加比爾扼守中路，柏連尼、陳肇鈞在中路派牌，3名巴西兵盧卡斯、伊高沙托尼和馬卡雷拿組成前線三叉戟。「藍鳥」則有新加盟的後防鄧達思演地標戰，利亞倫、陳俊樂坐鎮中場，入球重任落在韋頓、明加索夫和馬查度身上。

兩隊實力接近，開賽初段形勢一度陷入膠著，直至20分鐘傑志先有埋門機會，祖連奴策動反擊，韋頓半單刀卻射斜。4分鐘後韋頓再接再厲，禁區頂勁抽中楣彈出。大埔之後站穩陣腳，但馮冠鳴遠射不中目標，半場兩隊互交白卷。

易邊後傑志換入費蘭度加強攻力，收起有牌在身的羅梓駿，但60分鐘差點失守，尼高拉斯左路傳中，泰利甩手，伊高沙托尼門前竟然炒高。大埔攻勢浪接浪，5分鐘後「伊高」無人看管下施放冷箭，泰利單手托出底線。

73分鐘大埔終於打開缺口，盧卡斯接應馬高斯山度士罰球長傳，力壓顏卓彬近門射入。落後的「藍鳥」急起直追，79分鐘費蘭度與祖連奴來一記「撞牆」，前者殺入禁區起腳，但被韋法頓成功護空門，最終「綠戰士」維持勝局，以1球擊敗傑志，順利全取3分。