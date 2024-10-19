港超聯　你至堅！「堅Sir」：球員落到場好集中　

大埔周六（19日）於大埔運動場主場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終憑盧卡斯一箭定江山，以1球小勝傑志。「綠戰士」近5次聯賽主場面對「藍鳥」，取得了3勝2和佳績，惟主教練李志堅受訪時卻未敢邀功：「始終傑志一直係港超領頭羊，好多人都想打低佢哋，所以球員落到場，自己已經會好集中。」

今場前列大戰相當緊湊，兩隊皆有不少入球機會，而大埔上半場更成捱打一方，主教練李志堅賽後承認球隊開局發揮的確不理想：「因為傑志踢3-5-2陣式，多咗個人入中場，令我哋防守係唔夠人數，所以球員有啲唔適應，不過半場好快已經調整。」連同今場後，「綠戰士」近5次聯賽主場面對傑志，未嘗一敗，當中更取得3場勝仗，成為對手剋星，「堅Sir」卻謙虛表示：「唔關事嘅，絕對唔存在依樣嘢。但可以咁樣理解，始終傑志一直係港超領頭羊，好多人都想打低佢哋，所以球員落到場，自己已經會好集中。」

大埔暫時繼續保持不敗之身，在聯賽名列前茅，惟「堅Sir」認為要談爭標仍言之尚早：「當然贏波梗係好事，起碼氣氛、士氣幾好，但都係嗰句聯賽踢3循環，依家先第5場，日子流流長，繼續努力啦。」除此之外，「堅Sir」又提到球隊與一眾前列分子的實力仍有差距：「對比其他隊人腳上係有分別，好似人哋後備出嚟嘅係前鋒、外援，但我哋收埋盧卡斯、『伊高』後，只係可以換防守球員出嚟。」