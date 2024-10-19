理察士轟22分15籃板　康仁福建爆冷挫永倫

香港男子甲一籃球聯賽周六（19日）馬拉松式在修頓場地舉行3場賽事，頭場有康仁福建惡鬥永倫。最終福建憑理察士取得22分15籃板下，爆以85比82爆冷擊敗有泰那狂轟40分的「黃金戰士」

「黃金戰士」第1節就火力全開，泰那、余理洋及文俊浩各入1球3分球，但福建隨即反擊，理察士大力入樽，懷斯於外線發炮，加上黃子謙快攻上籃得手，反超14比13，縱使泰那之後連入5分，惟福建首節多次搶到進攻籃板，成功控制節奏，包括理察士力壓蓋帝斯搶到進攻籃板後放入兩分，其後福建愈打愈有，第1節以27比20領先。

福建第2節早段延續手感，理察士、張偉康和許烜行各入兩分，拉開至34比21，逼使「黃金戰士」叫暫停。張偉康暫停過後射入今場首個3分球，助福建擴大領先優勢，之後「黃金戰士」奮力追趕，蓋帝斯連取6分，加上泰那多次剷籃製造罰球，把分差縮窄至單位數，但福建有林俊達射入3分球「止血」，福建領先45比40完半場。

「黃金戰士」第3節手感回暖，泰那連取6分，文俊傑籃底放入兩分，追至48比50，但理察士隨即回敬1球3分球，許烜行打出「2+1」，楊瑞鴻上籃再添兩分，張偉康射入個人第2球3分球，令福建領先67比59進入第4節。

兩隊到最後1節手感冰冷，永倫頭4分鐘僅得5分，但其後泰那嘗試接管戰局，射入中距離後再打出「2+1」，一度追至69比71。理察士此時挺身而出，個人獨取5分，加上楊瑞鴻兩罰全中，令福建在最後20秒，仍以82比77領先。永倫暫時過後嘗試反撲，韋思庭3罰全中後，但蔡龍德及理察士合共入3個罰球，穩住戰局，最終福建贏85比82完場。

上季效力永倫，今場倒戈成功為福建擊敗前東家的林俊達，完場後特別激動，他哽咽道：「因為我爺爺今日過身，好想為佢贏番場，多謝隊友今場上下一心，連後備球員上場之後都接力搶分，先可以順利贏波。」談到球隊演出，「阿達」認為是役證明福建有力與強隊周旋到底，盼助球隊殺入總決賽：「福建上季已經成功殺入季後賽4強，今季增強人腳後，後備深度更勝從前，希望能夠打出更好表現，晉級總決賽。」