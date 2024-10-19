哥帥去留成疑　曼城加入爭奪沙比阿朗素

哥迪奧拿(左)同沙比阿朗素(右)曾在拜仁慕尼黑合作。(Getty Images)

曼城領隊哥迪奧拿將於明夏約滿，佢近日不斷被傳媒追問會否續約，呢位53歲西班牙名帥答覆仍然模稜兩可，根據《The Athletic》爆料，曼城已經為失去哥帥做定準備，有意邀請利華古遜教練沙比阿朗素接手領軍。

據悉哥迪奧拿喺早前國際賽期間，前往杜拜同曼城主席阿姆巴拉克見會，可能討論續約問題，哥帥話球會並唔急於要求佢做決定：「曼城係世界上最佳球會，如果我覺得出現問題，或者我為球會製造問題，一定會盡快離開，我現時仍然留下，就知冇問題，所以唔好再問我會唔會續約。」英國傳媒推測哥迪奧拿始終未作出最後決定，仍然有機會明夏走人。

曼城亦已經有哥迪奧拿接班人選，《The Athletic》指「藍月亮」開始關注沙比阿朗素，一旦哥帥拒絕續約，就會力斟呢位同屬西班牙籍嘅42歲少帥執教。值得一提，哥迪奧拿執教拜仁慕尼黑時期，沙比阿朗素係佢麾下球員，沙比仔可以話係師承哥帥。不過，皇馬亦視沙比阿朗素為教練安察洛堤嘅接班人，兩大豪門勢必掀起一場搶人才大戰。

此外，士砵亭教練魯賓艾摩廉都係潛在人選之一，曼城早前宣布聘請士砵亭名宿維亞拿擔任新總監，有助遊說魯賓艾摩廉加盟。