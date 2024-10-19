港超聯　理文唔會放過均業北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）尾場，理文於將軍澳運動場迎戰均業北區。上季以不敗姿態封王的理文，季初已錄得兩場敗仗，今場面對聯賽未嘗一勝的北區，當然不會放過全取3分的機會，力求振作，以免被一眾競爭對手拋離。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

理文對完北區後，緊接在「亞冠盃2」硬撼勁旅曼谷聯，暫代主教練朱兆基認為密集賽程下，令球員體力面臨挑戰，但有把握可以應付：「一周三賽對球隊嚟講會係個挑戰，不過我哋季前已經有預計到，有做準備工夫，相信以目前團隊人腳應該可以應付。」縱使開季後聯賽成績未如預期，「朱基」強調球隊目標始終如一：「成績有起跌係所有爭標球隊嘅必經階段，我哋依然以聯賽冠軍為目標，每場波都唔希望出現差池，我哋會全力搶分。」

後衞馬天尼斯上周於「賽馬會菁英盃」轟入致勝一球，他認為球隊的狀態及默契漸入佳境，有信心今場可以取得3分：「上場贏波之後，我哋充滿鬥志同信心，相信只要保持住呢份爭勝心，專注集中喺比賽上嘅發揮，落力踢出教練嘅部署，成績就會愈來愈好，對住北區一定會全力以赴！」

至於均業北區上場在「賽馬會菁英盃」，以3比1擊敗港會，取得今季首場勝仗，主教練鮑家耀直言對提升士氣有一定幫助，惟他提到球隊開季暫時每場都有失球，承認表現並不理想：「其實好多失波都係大意、唔集中，希望今場可以有改善。」面對爭標分子理文，「鮑Sir」直言要嚴防對方兩大射手，以1分為目標：「對方換完教練，可能陣式同踢法上會有轉變，重點球員都係安尼亞、艾華頓，希望減低呢兩個球員嘅威力，等後防可以冇咁大壓力。」

【兩隊預計正陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衛：2.周子謙 27.馬天尼斯 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：16.顏樂楓 7.保利臣 6.胡晉銘

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙

均業北區

門將：1.龐焯熙

後衞：22.劉君正 23.韋健豪 6.葉卓文 3.基拿美 2.波比

中場：11.古杜拉 14.何振廷 8.肯迪 29.簡嘉亨

前鋒：7.舒拉普