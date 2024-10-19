港超聯　東方主場「4蛋」贈港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）尾場，東方於旺角大球場迎戰港會。最終東方憑馬高斯梅開二度，以及梁冠聰和巴科爾的入球，以4比0擊敗港會，全取3分之同時，亦將聯賽跨季不敗紀錄增至17場。

東方是役由葉鴻輝把關，馬高斯與馬希偉及余在言組成中場，並由巴科爾、吳宇曦負責爭取「士哥」，新加盟的前深水埗中堅拿亞則先列後備；至於港會就派出李溢晉把關，比提及羅素鎮守中路，峇夏比擔任中場，支援史加利、林智豐在前線攻堅。

開賽6分鐘，巴科爾接應吳宇曦左路底線傳中，禁區內左腳抽射，可惜僅中網側。11分鐘，吳字曦左路扣過對手後射門，惟被李溢晉橫身撲出。30分鐘，巴科爾接應吳宇曦的左路傳球後起腳，再一次未能射破李溢晉的十指關。戰至40分鐘，一直演出穩健的港會後防「自爆」，薩拉沙未有一大腳解圍，而選擇傳後予門將李溢晉，該門將欲踢走皮球卻「省中」上前逼搶的梁冠聰，皮球先彈柱再被「大佬」補中，東方憑這記帶點幸運成分的入球，領先1比0完上半場。

下半場甫接戰，東方攻勢一浪接一浪。51分鐘，馬高斯接應余在言右路傳送，於禁區內勁射破網，拉開比數至2比0。下半場中段，余在言及吳宇曦先後射門，都未能考驗「阿咀」李溢晉。78分鐘，巴科爾接應黃皓雋傳送，於門前將皮球抽入網成3比0。補時階段，馬高斯冷靜替球隊埋齋，最終東方以4比0擊敗港會。