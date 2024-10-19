甲一男籃　崇德飛鷹險勝建龍飛馬

甲一男子籃球聯賽周六（19日）第2場比賽，崇德飛鷹在中鋒馬港燊缺陣下，仍能從頭帶到尾，憑4人得分上雙，終以79：72險勝建龍飛馬，常規賽暫錄2勝1負。

崇德飛鷹今場防守「高塔」馬港燊缺陣，派出由奧斯汀、林凱光、葉文俊、黃浩賢、張國銓組成的高機動性陣容，建龍飛馬以侯斯頓、鍾俊昇、李旭川、張馳岳和馮嘉豪擔正應戰。

崇德飛鷹射手黃浩賢開局狀態大勇，首節以不足4分鐘時間連轟13分，包括3記三分彈，傷愈回歸的張國銓亦有三分入帳，助球隊在比賽初段就拉開領先差距。建龍飛馬先後憑馮嘉豪、李旭川和周健宏外圍得手，而新援侯斯頓攻防兩端亦交出表現，奮力追近差距。首節飛鷹領先24：16。

次節建龍飛馬後備上陣的劉家傑連轟2記三分，加上張馳岳剷籃得手，不過飛鷹有射手呂銘彥回應2記三分波保住領先地位，而中段眾將多次挑戰顏色地帶，令對手提早陷入隊犯麻煩，葉文俊剷籃造出「And 1」，擴大領先優勢至45：34。最後一個回合蔡鴻偉中投命中，建龍飛馬以36：45落後。

轉邊後，建龍飛馬蓄意將攻防轉換提速，快上快落節奏令飛鷹反應不及，趁勢打出一段13：0攻勢，第三節完僅以56：59些微落後。尾節開始再連取7分，包括蔡鴻偉三分球入網，助球隊反超63：59，為今場比賽首度領先。其後飛鷹林凱光上籃得手戰至68分平手，比賽餘下4分鐘時回歸原點。尾段奧斯汀挺身而出控制戰局，加上林凱光妙傳予呂銘彥命中三分彈，崇德飛鷹最終以79：72有驚無險取下勝仗。

崇德飛鷹今場4人得分上雙，黃浩賢轟4記三分，貢獻全場最高的21分、外加10個籃板「雙雙」數據；奧斯汀打足全場，交出16分13籃板6助攻；林凱光和呂銘彥分取14分和13分。建龍飛馬方面，侯斯頓取得全隊最高的18分11籃板，李旭川亦有14分入帳。

今季由香港東方轉投崇德飛鷹的24歲後衞黃浩賢，在銀牌賽表現不俗，而今場面對建龍飛馬亦擔當主要得分點，交出全場最高21分10個籃板的搶鏡表現，賽後他表示：「今場比賽的勝利對我們來說頗為重要，故我們用了更多時間去準備和休息。而教練賽前亦有制訂針對性部署，限制對手穩定得分主力鍾俊昇，最後都成功贏到比賽。」

身為崇德飛鷹的「新兵」，黃浩賢坦言球隊各方面與前東家香港東方有所不同：「始終職業和半職業的練習量不同，而飛鷹上年有幾個經驗老將離隊，目前整體陣容較為年輕，在經驗上相對較其他強隊少，在節奏控制方面亦仍有進步空間。不過，上年我出場時間比較少，如今教練團給我很多機會，對自己而言是很好的鍛鍊和挑戰。」

黃浩賢希望擔當輔助角色幫助球隊，與隊友們一同成長：「希望可以將自己在東方學到的一切帶到球隊，與隊友一起達成球隊目標，挑戰聯賽前6。」