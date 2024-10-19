希斯基：光輝可克敵制勝

FC麥克阿瑟在新一季澳職首輪賽事，將會在主場對珀斯光輝。雙方都希望可能取得一個正面賽果，為新賽季揭開完美序幕。

縱使FC麥克阿瑟於上個月取得了澳足盃冠軍，但我認為，他們在今季的聯賽路途將會相當艱鉅。雖然上季他們成功晉級季後賽，可是於今季將難以再次打入常規賽前6位置。

其領隊史達祖夫斯基將要再度依賴謝明的強大入球能力，而年僅21歲的翼鋒德魯爾上季表現可人，今季將被人寄予厚望，繼續交出好表現。

此外，我相信他們於球員收購方面亦相當得宜。積高利斯有可能為球隊增加入球數字，而我十分有興趣想知道，由墨爾本勝利來投的伊高路美迪斯會表現如何。

另一邊廂，珀斯光輝將希望可以忘記上季令人失望的成績，事關他們上季常規賽包尾，整季更只錄得5場勝仗。

大衞施迪歷走馬上任成為光輝的新領隊，他定要好好改善球隊的防守陣式，而球員亦要盡全力去封阻對手，不要讓對手輕易突破防線。

同時，我亦相信阿當泰加特將會是球隊的關鍵先生。他是能夠一季攻入20球的球員，我曾於球員時代跟他一同效力紐卡素噴射機，他總會有辦法取得入球。

我認為珀斯光輝將渴望可以打響頭炮，所以我預計他們今仗將可輕取FC麥克阿瑟。