滿貫新外援驚豔全場　37分之差大炒晉裕

香港男子甲一籃球聯賽周六（19日）尾場，由滿貫與晉裕正面交鋒，最終滿貫憑首度登場的外援米拿，打出34分18籃板5助攻的表現下，以106比69大勝一場。

滿貫今場有新外援米拿首度登場，配合惠龍兒及蔡再懃出任正選；晉裕方面，艾勤鎮守籃底，吳家麒負責外線防守。

滿貫首節表現搶鏡，蔡再懃博得「And 1」，惠龍兒在籃底連得4分，助球隊打出1段12比0攻勢，晉裕在第1節進行超過6分鐘後，先由曾朗謙兩罰中一開齋。其後米拿剷籃得手後，助攻蔡再懃射入3分球，米拿完第1節前3罰全中，獨取15分，滿貫領先29比10進入第2節。

滿貫第2節得勢不饒人，楊子豐搶下進攻籃板後打出「2+1」，歐陽維江上籃再添兩分，鄧志恒亦在3分線外有進帳，滿貫不斷擴大差距。反觀晉裕手感未有太大改善下，讓滿貫打快攻，米拿打出「2+1」後表演雙手入樽，加上方誠義射入壓哨中距離，滿貫大幅拋離56比26完半場，其中米拿半場已收穫26分13籃板。

換邊後形城未有轉變，蔡再懃射入個人第2球3分，雖然艾勤成功封走米拿上籃，但後者於緊接的攻烜勢回敬1次灌籃，再助攻蔡再懃上籃建功，驚豔全場，令艾勤單節怒轟16分下，僅為球隊追至55比76完第3節。

但晉裕第4節仍未放棄，艾勤成功入樽，蘇志樂射入全場個人第1球 ，一度把分差縮窄至18分，但其後林俊光和歐陽維江先後得分，重新拉開比數，蔡再懃末段助攻米拿表演「拆你屋」，蕭瑋耀射入3分球後，更令滿貫今場12位註冊球員皆有得分，即使張彬賢5犯離場，無阻球隊以106比69勝出。