艾殊利高爾：最強矛盾對決　紅軍主場秤先

紅軍與藍戰士累積多年的恩怨，已經令這場比賽成為一場宿敵對決，當中可追溯到賓尼迪斯大戰摩連奴的千禧年時代。這些年來，他們經歷了不少關鍵對決，尤其是兩屆歐聯（8強及4強）的經典戰役。

周日英超將是兩軍領隊施洛及馬利斯卡首次正面交鋒，雙方都望旗下主力能從國際賽絲毫無損地歸來，尤其是那些長途跋涉前往南美地區的球員，例如車路士的安素費南迪斯、摩西斯卡些度、利物浦的路易斯迪亞斯和達雲紐尼斯等。

兩軍不約而同進佔聯賽前4位，但卻依靠著截然不同的元素取得成功。利物浦是今季英超失球最少的球隊，只失兩球，考慮到英超的激烈程度，這個成績非常出色。他們擁有穩定的4人後防正選組合，遺憾的是門將艾利臣比加在上仗對水晶宮的比賽中受傷離場，意味著將缺席幾周比賽。我們還不清楚，這是否會破壞其防線所表現出的穩定性，但後備門將基利靴也是一個相當可靠的球員。

路易斯迪亞斯將是利物浦所寄望，能從國際賽健康歸來的主力，皆因他暫時是球隊的聯賽首席射手，而且在過去7次對車路士攻入3球並僅嘗1敗。

另一邊廂，車路士嚴重依賴進攻球員贏波，事關他們的場均失球超過1球，但卻是入球第2多的球隊，共入16球，僅比曼城少入1球。這很大程度要歸功高爾彭馬由上季延續至今季的超弗狀態，今季協助球隊攻入11 球（6個入球及5次助攻），目前在英超排第1，也在歐洲5大聯賽排第3位。

火熱的進攻狀態令車路士排名及表現超乎預期，他們肯定對現時的成績感到滿意，但我也認為會有一些輕微的失望，皆因在主場對水晶宮和諾定咸森林兩場本可取勝的比賽，卻一共失了4分，否則在進入國際賽前，有條件與紅軍並列榜首。

利物浦過去9次對車路士未嚐一敗，藍戰士對上一次擊敗紅軍已經要追溯到21/22。近9次交手有7次在法定時間握手言和，當中兩次盃賽決賽，利物浦經過120分鐘激戰後才能擊敗車路士。有鑒於此，對不少人來說，和波可能是較合理的預測，但我認為利物浦有晏菲路的主場優勢，加上整體發揮亦好過車路士，因此我預計紅軍開主勝。