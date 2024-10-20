兩次自殺式回傳送紅牌+12碼　阿仙奴失不敗身

阿仙奴嘅英超爭霸之路，周日(20日)凌晨遇上重大打擊，佢哋作客般尼茅夫連環自爆，兩次「自殺式」回傳送紅牌兼12碼，最終0比2輸波，今季聯賽不敗身慘被打破。阿仙奴今季8場聯賽已拎3張紅牌，領隊阿迪達上任近5年，阿仙奴拎紅牌次數亦冠絕英超，羞家紀錄勢成爭冠最大障礙。

阿仙奴今場30分鐘率先自爆，李安度杜沙特前場大腳回傳「唔湯唔水」，伊雲尼遜單刀被威廉沙列巴拉跌，球證睇VAR後向佢出示紅牌。踢少個嘅阿仙奴70分鐘頂唔住，被賴恩基士堤靠角球組織攻陷；客隊未吸取上半場教訓，79分鐘輪到積及基奧柯回傳乏力，被伊雲尼遜偷到殺入禁區，大衞拉耶出迎撲跌，祖斯甸古華特操刀12碼射入，阿仙奴最終慘吞兩蛋。

「兵工廠」今季英超不敗身被打破，亦係佢哋喺2024年首次聯賽作客輸波。阿仙奴今季8場聯賽3次失分，3場(2和1負)都係有超過40分鐘踢少1人。統計顯示，阿仙奴自2019年12月阿迪達上任後，喺英超已拎18張紅牌，遠超第2多嘅狼隊同愛華頓(13張紅牌)，紀律問題明顯嚴重影響阿仙奴戰績。

阿迪達賽後表示：「作客般尼茅夫一向難踢，仲要10人應戰就難上加難，8場聯賽第3次踢少個實在太艱難。足球係關於犯錯嘅運動，今場我哋兩次嚴重錯誤斷送場比賽，依家可以做嘅係吸取教訓，繼續踢好之後比賽。」威廉沙列巴今場拎到職業生涯首張紅牌，下輪英超對利物浦嘅大戰將會停賽。