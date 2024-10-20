無懼強姦官非　麥巴比轟入世界波創神級紀錄

周日(20日)凌晨西甲，皇家馬德里作客以2比1擊敗切爾達，近日捲入強姦醜聞嘅球星基利安麥巴比表現並冇影響，射入1球世界波，成為史上首位連續4年入波「30+」嘅歐洲5大聯賽法國球員。

基利安麥巴比日前去瑞典夜蒲，被指喺酒店內強姦1名女子，當地警方已展開調查，呢位25歲前鋒否認涉案，今場聯賽繼續擔任正選，並喺上半場20分鐘，離門25碼遠射入網打開紀錄，加盟「銀河艦隊」以來12次上陣入8球。

計埋效力巴黎聖日耳門期間入波數字，麥巴比今年喺球會賽事累積入30球，單計效力歐洲5大聯賽球隊，佢屬於首位連續4年入波「30+」嘅法國球員。

換邊之後，雖然切爾達一度扳平，但皇馬好快由雲尼斯奧斯祖利亞射成2比1，值得一提，助攻嘅莫迪歷以39歲零41日成為皇馬史上最大年齡上陣球員。賽後教練安察洛堤對呢位克羅地亞老將讚不絕口：「可以同莫迪歷合作係我嘅榮幸，佢係1位非常高水平嘅球員，獲得偉大成就。」皇馬贏波後，追至同榜首巴塞隆拿同分，但踢多1場，雙方將於下輪西甲交鋒。