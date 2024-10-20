哈利卡尼又「戴帽」　射手榜No.1都唔係佢？

周日(20日)凌晨德甲賽事，拜仁慕尼黑主場4比0大炒史特加，喺聯賽繼續坐喺「1哥」位置。英格蘭前鋒哈利卡尼今場連中三元，近7場為拜仁比賽3度「戴帽」，不過令球迷意外嘅係，德甲射手榜目前第1位竟然唔係佢！

拜仁今場踢得冇賽果睇落咁輕鬆，上半場面對史特加嚴密防守僅和0比0。57分鐘哈利卡尼禁區外割草式勁射打破僵局，3分鐘後再喺門前連環施射得手，去到80分鐘門前「執雞」，個人大演帽子戲法。京士利高文完場前1分鐘建功，為拜仁錦上添花。

哈利卡尼今季狀態持續強勁，對上7場為拜仁上陣嘅比賽，有3場(1場歐聯、2場德甲)攻入3球或以上，今季德甲已有8個入波。不過值得留意嘅係，哈利卡尼目前只排德甲射手榜次席，法蘭克福前鋒馬莫殊今輪亦有進帳，依家以9個聯賽入波領先。

哈利卡尼喺今場前經歷4場「入球荒」，佢賽後表示從來冇失去自信：「今場第1個入波好重要，呢球波打開比賽局面。作為一個前鋒，明白入唔到波就會受到批評，我一直對自己好有信心，好開心可以再入番波。」