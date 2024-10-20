英超早場　曼城鬥狼隊半大值博

英超早場上演強弱懸殊之戰，排榜尾嘅狼隊主場迎戰曼城。狼隊今季表現急跌，聯賽7戰只得1分，最攞命係條豆腐防線，7場失咗21球，平均每場失3球，「藍月亮」雖然攻力強，但經常早段失大意波，近5場4次半場開2球或以上，客勝太熱唔抵玩，首選1.5球半場大。（Now 621及611周日晚9時直播）

曼城近期最多人談論係同英足總嘅官司訴訟，同埋領隊哥迪奧拿去留，不過場外消息並冇影響球隊表現，就算洛迪卡斯簡迪長抖，奇雲迪布尼仲有傷未出得，近兩場都能重拾勝軌，歐聯及聯賽取得連捷，今場對住積弱嘅狼隊，3連勝在望。

不過曼城今季有個大問題，就係後防經常大意失波，今季聯賽除咗首輪淨勝車路士兩球外，近6場聯賽全部未能保持清白，而且好多時開賽早段就失守，之後再反勝，例如上場險勝富咸3比2，佢哋就係先失守一方，今場客勝太熱冇肉食，半場客勝亦唔穩陣，半場大就最值博。

至於狼隊，今場再輸就會創下隊史近20年最差開局，睇番佢哋近期為咗贏波可謂豁出去，上場對賓福特上演入球騷輸3比5，當時上半場落後2比4，睇嚟佢哋今場都會繼續以攻代守，半場大好快夠數。

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