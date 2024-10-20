拿度「六冠王」大獎賽季軍戰落敗　祖高域予深情「告白」

西班牙傳奇球星拿度周日（20日）在沙特阿拉伯舉行的「六冠王」大獎賽，與另一網壇巨星祖高域爭逐季軍戰，在第二盤激戰至「搶七」下，祖高域更勝一籌以直落兩盤奪季，並完成兩人生涯最後一次對決。

雙方生涯第61次、亦是最後一次正面交鋒，面對即將退出網壇的拿度，世界排名第4位的祖高域未有留手，終以直落兩盤6比2及7比6（5）贏得季軍，繼巴黎奧運後再度擊敗這位西班牙名將。

拿度早前宣布，將在今年11月的台維斯盃（Davis Cup）後退役，結束長達23年的網球職業生涯，他在今日賽後表示，感謝祖高域自2006年法網首次相遇以來幫助他成為一名更好的球員：「Novak（祖高域），在這15年裡你幫助了我超越極限。沒有你，我可能不會成為現在的我。祝你未來好運！」

拿度承認，當他退役時，他必定會懷念作為一名職業網球運動員的每一個瞬間：「能夠打球近20年，保持競爭力，並且有機會在世界上最好的地方打比賽，這些畫面是我小時候在電視上看到過的。」他亦不忘感謝球迷的支持：「這些年來，每場比賽都有一段美妙的旅程，我感到非常幸運能成為一名網球運動員。」

塞爾維亞名將祖高域與拿度粉絲一樣，亦衷心希望他不要退役：「多待一段時間，和我們在一起。」他補充道：「我要感謝你，不僅是我自己，還有你為整個網球界所做的一切，留下了令人難以置信的遺產和印記。」祖高域懷著最大敬意稱讚拿度：「一個了不起的運動員，一個了不起的人。」