港超聯　九龍城2比1力克冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）在深水埗運動場舉行1場「地區打吡」，九龍城主場惡鬥冠忠南區。最終主隊憑李根好和卡朗各入1球，以2比1險勝有基哥利「破蛋」的南區，今季3度與南區交鋒，首次獲勝。

主隊派出韋利安和嚴啟倬鎮守中路，迪高、邵昀俊和何瀧浩組成中場鐵三角，支援卡朗及李根好攻堅；至於南區，黎格爾代替停賽的亞哥斯達出任正選，基哥利、李小恆和趙聡悟組成前線三叉戟，史提芬彭利拿及積遜先列後備。

15分鐘，南區率先發難，佐佐木周右路傳中，李小恆頭槌攻門柱邊出界。5分鐘後，余沛康回後，李根好勁射被伍瑋謙救出，何瀧浩隨即傳中，助攻李根好撞入先開紀錄，27分鐘，九龍城再有進帳，林學曦開出罰球，卡朗頂成2比0，即使林學曦其後傷出，由尼天奴入替，無阻主隊領先兩球入更衣室。

客隊半場後一口氣換入積遜、史提芬彭利拿及黃浩然，力圖平反敗局，54分鐘幾乎收到效果，陳潤潼右路傳中，積遜門前炒高。其後邵昀俊疑似在禁區內犯手球，但VAR覆核後沒有表示。85分鐘，「肥彭」把皮球送入網窩，但他越位在先，入球無效。其後袁皓俊接傳中甩手，基哥利「執雞」射成1比2，令賽事掀起高潮，最終主隊在長達11分鐘的補時頂住壓力，力保勝果，贏2比1完場，今季3度與南區交鋒，初嘗勝果。