港超聯　理文唔會放過均業北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）尾場，理文於將軍澳運動場迎戰均業北區。「黃黑軍團」今場派出周子謙、杜度扼守後防，保利臣在中場派牌，支援艾華頓、安尼亞及張憙延攻堅，黃威和顏樂楓先列後備，而羅沙及馬天尼斯則不在大軍名單之中；至於北區由龐焯熙把關，葉卓文扼守中路，劉君正、黃偉國坐鎮中場，舒拉普肩負起入球重任。

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

2 周子謙

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

13 李毅凱

17 張憙延

26 黃俊皓

均業北區正選：

1龐焯熙 [GK]

2 波比

3 基拿美

6 葉卓文

7 舒拉普

11 古杜拉

22 劉君正

23 韋健豪

27 黃靖然

29 簡嘉亨

73 黃偉國

理文後備：

1 梁興傑 [GK]

25 潘尚希 [GK]

10 黃威

11 鄭兆均

12 羅焯熙

14 夏馬特

16 顏樂楓

18 鄧筵霑

19 金旻奎

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

31 翁煦濤

均業北區後備：

16 張桂華[GK]

5 費利皮爾

8 肯迪

9 羅港威

10 羅曉聰

12 吳栢希

13 朱偉鈞

14 何振廷

18 戴子軒

20 鄭宇稀

28 班哲文

82 凌柏賢

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）尾場，理文於將軍澳運動場迎戰均業北區。上季以不敗姿態封王的理文，季初已錄得兩場敗仗，今場面對聯賽未嘗一勝的北區，當然不會放過全取3分的機會，力求振作，以免被一眾競爭對手拋離。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

理文對完北區後，緊接在「亞冠盃2」硬撼勁旅曼谷聯，暫代主教練朱兆基認為密集賽程下，令球員體力面臨挑戰，但有把握可以應付：「一周三賽對球隊嚟講會係個挑戰，不過我哋季前已經有預計到，有做準備工夫，相信以目前團隊人腳應該可以應付。」縱使開季後聯賽成績未如預期，「朱基」強調球隊目標始終如一：「成績有起跌係所有爭標球隊嘅必經階段，我哋依然以聯賽冠軍為目標，每場波都唔希望出現差池，我哋會全力搶分。」

後衞馬天尼斯上周於「賽馬會菁英盃」轟入致勝一球，他認為球隊的狀態及默契漸入佳境，有信心今場可以取得3分：「上場贏波之後，我哋充滿鬥志同信心，相信只要保持住呢份爭勝心，專注集中喺比賽上嘅發揮，落力踢出教練嘅部署，成績就會愈來愈好，對住北區一定會全力以赴！」

至於均業北區上場在「賽馬會菁英盃」，以3比1擊敗港會，取得今季首場勝仗，主教練鮑家耀直言對提升士氣有一定幫助，惟他提到球隊開季暫時每場都有失球，承認表現並不理想：「其實好多失波都係大意、唔集中，希望今場可以有改善。」面對爭標分子理文，「鮑Sir」直言要嚴防對方兩大射手，以1分為目標：「對方換完教練，可能陣式同踢法上會有轉變，重點球員都係安尼亞、艾華頓，希望減低呢兩個球員嘅威力，等後防可以冇咁大壓力。」