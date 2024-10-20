紅藍大戰後防各有隱憂 利物浦鬥車拳拳到肉

英超爆發「紅藍大戰」，利物浦主場火併車路士，榜首「紅軍」利物浦走勢凌厲，今季聯賽7戰取得6勝1負，當然要乘勝追擊。「藍戰士」車路士已翻生，高爾彭馬頻頻入波，攻力有保證，但兩位守將古古列拿、韋斯利科芬拿停賽，防線有隱憂，考慮到車路士近4場比賽有3次總入球開4球或以上，首選中位數3.5球嘅入球大。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

利物浦由新帥施洛接手執教後，演出更勝上季高普領軍，開季後各項賽事10戰9勝，兩位鋒線猛將穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯今季英超合共有9球進帳，腳風非常順。值得一提，沙拿獲得埃及國家隊放行，唔需要踢上場非國外對毛里塔尼亞，提早返回利物浦休息，有助今場發揮。

不過，「紅軍」門將艾利臣比加受傷長抖，由基利靴把關，令人唔放心，因為呢位愛爾蘭國腳早前歐國聯對希臘，嚴重犯錯導致球隊輸波，信心可能受打擊，後防有暗湧。

另邊廂，車路士經過新帥馬利斯卡改造後，已重上正軌，近4場聯賽取得3勝1和，但上場對諾定咸森林和波失分之餘，仲有中堅韋斯利科芬拿、左閘古古列拿累積夠5張黃牌，需要停賽1場，無緣今場披甲，可能焗用久疏戰陣嘅芝維爾踢正選左後衞，面對穆罕默德沙拿，肯定輸蝕。

車路士勝在有「一打十」嘅高爾彭馬，呢位英格蘭國腳今季踢7場英超入6球，馬度基、尼高拉斯積遜亦各有4球進帳，鋒線實力不在利物浦之下，兩軍應會利用進攻本錢駁火爭勝，有望合演入球騷。

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