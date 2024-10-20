何詩蓓100自封后　50蛙破港績奪銅　上海世界盃擸2金1銅

何詩蓓今晚在100自及50蛙分別奪得金、銅牌各一面。(Getty Images)

香港「超級女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周日（20日）續戰游泳世界盃上海站競逐，晚上先在50米蛙泳決賽游出29秒74摘銅，僅相隔13分鐘後再戰主項100米自由泳決賽，最終Siobhan以51秒89首名衝線封后，緊密的賽程仍無阻何詩蓓奪金決心。

何詩蓓今早在50米蛙泳初賽以游出30秒26完成，以總成績第4名晉級。今晚決賽在第6線道出發，以15秒97完成首25米，稍微落後前三名，不過她後段發力，最終游出29秒74，收穫一面銅牌，並刷新自己在2019年11月創下的29秒88原香港紀錄。至於初賽首名出線的中國蛙泳好手唐錢婷，則以28秒76奪得金牌，而意大利泳將Benedetta Pilato以29秒73奪銀。

其後何詩蓓轉戰100米自由泳決賽，事實上兩場決賽僅相隔約13分鐘，但緊密的賽程對Siobhan而言，似乎就未受到太大影響。何詩蓓列入第3線道出賽，他在該主項展現強勢從頭帶到尾，泅出51秒89，較初賽快1.13秒，力壓亞軍的中國泳手楊浚瑄、以及季軍的澳洲小將Milla Jansen，輕鬆奪冠再添1金。

現年26歲的何詩蓓今站出戰的三項比賽均有獎牌落袋，以2金1銅成績完成巴黎奧運後的首站賽事，賽後Siobhan未顯疲態並喜言道：「很開心參加這些有趣的賽事。」她對於僅有的13分鐘休息時間則表示不太在意，似是恰好能為主項100自「熱身」：「比賽時間不錯，我相當滿意！」其後她將再出戰兩站賽事，包括今月24至26日舉行的仁川站，以及10月31至11月2日的新加坡尾站，Siobhan有望複刻自己去年在三站世盃賽事均奪得100自及200自金牌的「三連勝王冠」（Triple Crown）成就。

至於男子組方面，年僅18歲的麥世霆今早出戰200米蛙泳初賽，游出2分06秒65、以總成績第5名晉級。其後在決賽狀態激增，在第2線道出發泅出2分04秒83，雖然最終以第6名完成比賽，但仍打破2年前由Adam Chillingworth創下的2分06秒46原港績，再度成為香港「新蛙王」。