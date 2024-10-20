港超聯　理文4比1挫均業北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）尾場，理文於將軍澳運動場迎戰均業北區。最終理文憑保利臣、艾華頓、安尼亞的入球及北區的烏龍球，以4比1擊敗有舒拉普入球的北區。

「黃黑軍團」今場派出周子謙、杜度扼守後防，保利臣在中場派牌，支援艾華頓、安尼亞攻堅，黃威和顏樂楓先列後備，而羅沙及馬天尼斯則不在大軍名單之中；至於北區由龐焯熙把關，葉卓文扼守中路，劉君正、黃偉國坐鎮中場，舒拉普肩負起入球重任。

開賽初段，雙方攻勢節奏緩慢，11分鐘，安尼亞接應周子謙右路傳送，近柱起射，可惜未能命中目標。30分鐘，艾華頓開出角球，杜度門前頂出界。37分鐘，艾華頓禁區內抽射，被門將龐焯熙接實。38分鐘，理文率先打開紀錄，保利臣避過葉卓文的攔截，窄角起射破網。但理文的領先優勢僅短短維持4分鐘，42分鐘，北區開出角球，古杜拉禁區傳予舒拉普，後者射中楣底後入龍門，為北區扳平比數至1比1。上半場，雙方暫時打成平手返回更衣室。

下半場，北區嘗試把握機會搶攻。61分鐘，舒拉普接應劉君正妙傳，中路直射但高出。76分鐘，艾華頓接應保利臣橫傳，出動「私家cue」抽射入網，再度領先對手。82分鐘，艾華頓右路窄位抽皮球入禁區，前柱的鄭兆均加一腳，失位的葉卓文不慎「擺烏龍」，理文領先至3比1。補時階段，安尼亞為理文埋齋，最終理文以4比1擊敗北區。