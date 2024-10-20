港超聯　安尼亞「埋齋」獲歡呼：我愛理文球迷！

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）尾場於將軍澳運動場上演，最終理文以4比1擊敗均業北區。補時階段為理文「埋齋」的安尼亞，賽後獲球迷歡呼打氣，安尼亞賽後表示感謝球迷支持，希望可以延續住氣勢，在接下來的聯賽中取得更多入球。

相隔近一個月再於聯賽取得入球，安尼亞認為球隊今場表現出色，又表示自己在國家隊徵召歸隊後，狀態「爆燈」：「上星期因為要為國家隊上陣，所以冇辦法幫球會出席菁英盃，我覺得喺愛沙尼亞返嚟之後戰鬥力『爆燈』，自己好恨入波，所以今場可以幫到球隊贏波我真係好開心。」球隊於上半場尾段才打開紀錄，他強調比賽的90分鐘都非常重要，尤其在聯賽中沒有容易應付的對手，球隊需要展現出良好的戰鬥精神和積極態度應對困難。

談到賽後與球迷的互動，安尼亞表達了對球迷的愛意和感激：「我最愛理文呢班球迷，多謝佢哋一直以嚟嘅支持。無論係贏定係輸波，佢哋都一直幫我哋打氣，就好似我嘅屋企人一樣，所以我哋都要更加團結，一齊努力成長，我會繼續為球會全力以赴，每場都出盡百分百努力，希望踢更多好波報答我哋嘅球迷！」