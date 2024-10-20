格連活特望杜曹「打救」　否則代表牙買加

格連活特今季加盟馬賽後，表現大勇，踢7場入5球，加上英格蘭足總早前宣布聘請杜曹擔任國家隊主帥，令呢位23歲翼鋒重燃入選「三獅兵團」希望。根據英國《太陽報》爆料，格連活特仍以代表英格蘭為首選，但如果杜曹唔肯徵召佢，就會接受牙買加邀請，為呢支中美洲球隊比賽。

修夫基執教英格蘭期間，格連活特只曾於2020年8月底入選國家隊1次，當年9月初對冰島首次披甲後，因為同菲爾科頓邀請妙齡女郎進入球隊下榻酒店，觸犯隊規及防疫限制，兩人被英足總踢出國家隊，菲爾科頓事後獲得原諒，而格連活特自此再未獲徵召。

加上格連活特2022年1月，被控家暴及性侵等罪名，唔只被曼聯封殺，亦一直被國家隊棄用。隨住修夫基離任，加上杜曹係德國人，冇「歷史包袱」，重召格連活特並唔出奇。

消息人士指「綠木」希望參加世界盃及歐國盃等最高水平國際賽，所以想代表英格蘭，希望了解杜曹同英格蘭足總取向，是否重新畀機會佢為「三獅兵團」效力，若然當局態度冇改變，就會「轉會」牙買加。

格連活特擁有牙買加血統，牙買加現時由前英格蘭主帥麥卡倫執教，渴望徵召呢位猛將助陣。英足總8月已將球員檔案交畀牙買加足總，等待國際足協批准「轉籍」，國際足協規定，球員喺21歲以下上陣不超過3場正式比賽，可以更換效力國家隊，格連活特符合資格。