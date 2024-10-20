近10場0入球0助攻　舒克斯或重返意甲

曼聯前鋒約舒亞舒克斯今夏以5,000萬歐元(約4.2億港元)轉會費由博洛尼亞加盟以來，自季初首次上陣對富咸入波後，近10次披甲都食白果，亦冇助攻，加上海倫復出後，呢位荷蘭國腳上陣時間愈來愈少，傳出可能會遭「流放」，明年1月重返意甲，祖雲達斯或趁機借用。

約舒亞舒克斯近10次為曼聯披甲，其中5次擔任正選，另外5次後備上陣，但一樣都係冇建樹，上場對賓福特，佢74分鐘入替海倫，但卻連番失機，前途更加暗淡。

英國傳媒指呢位23歲前鋒速度太慢，唔適合英超踢法，曾經效力韋斯咸嘅意大利名宿迪肯尼奧亦有同感，佢話：「坦哈格手上已有海倫，拉舒福特亦可以踢前鋒，應該考慮將舒克斯外借出去，我建議將佢外借畀祖雲達斯，佢同杜辛華荷域可互補長短。」

其實約舒亞舒克斯並非多產射手，上季為博洛尼亞踢34場意甲僅入11球，佢曾經表示自己更擅於擔任第2前鋒，為隊友創造入波機會。由於曼聯隊長般奴費南迪斯下場歐霸盃停賽，領隊坦哈格可能會用舒克斯頂替進攻中場位置，到時睇下佢能否殺出一條新血路。