利物浦勇挫車路士　34年最佳開季唔係虛火！

今夏由荷蘭領隊施洛接手嘅利物浦，周一(21日)凌晨英超延續夢幻開局。「紅軍」憑臨危受命嘅居迪斯鍾斯入波兼博12碼，主場2比1擊敗車路士，今季首次對聯賽前10名以內球隊照贏波，創下34年來最佳開季紀錄，證明呢股「1哥」氣勢唔係虛火！

利物浦開季即搶佔榜首，唔少球迷指佢哋季初賽程「易食」，前7場對手都排聯賽榜10名或以下，今場迎戰車路士先係真正考驗。利物浦今場面對強敵表現依舊出色，因阿歷斯麥亞里士打受傷而上陣嘅居迪斯鍾斯，30分鐘博到12碼，穆罕默德沙拿操刀射入。

車路士喺換邊後3分鐘，由前鋒尼高拉斯積遜射入追平，不過佢哋開心唔夠3分鐘，居迪斯鍾斯又接應穆罕默德沙拿右路傳中近門篤入，助利物浦贏2比1。「紅軍」贏波後，今季各項比賽11場賽事10勝，係自90/91球季由杜格利殊執教嘅利物浦後，球會34年來最佳開季成績。

今季第2次正選上陣嘅居迪斯鍾斯，入波兼博12碼之外，佢仲成功凍結車路士核心高爾彭馬，獲選全場最佳球員非常合理。上星期剛做爸爸嘅佢表示：「我做咗爸爸1個星期，呢個係我經歷過最美妙嘅事，我依家帶住笑容比賽，入波係獻畀囡囡同女朋友。BB飲完奶、換完片就瞓，我唔會冇得休息，尋晚我去咗間空房瞓，所以今日充滿能量。」