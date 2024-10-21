香港隊　逾4年再隨隊作客　韋婉婷：心情幾特別

香港女子足球代表隊周一（21日）早上前往緬甸，備戰一連兩場與當地國家隊的友賽，惟出發前後衞冼仲意卻因傷退隊。至於相隔4年多，再次隨港隊作客比賽的中場韋婉婷，則笑言感到特別，她又指自身狀態不俗，會全力以赴幫助球隊爭取佳績。

將於10月23日、26日作客兩鬥緬甸的港隊女足，是日乘坐航班TG 601離港 ，經泰國曼谷轉機後，預計晚上6時才抵達緬甸，因此首日將稍作休息，周二（22日）才復操。惟出發前足總宣布效力馬尼拉挖掘者的後衞冼仲意因傷退隊，而因時間趕急關係，並未有補選新球員，令大軍只有22人。值得一提，由於撞正聯賽，港隊今次徵召的外流兵中，除岩手斑馬門將吳卓蔚早已歸隊外，其隊友蘇鎧霖及高雄先鋒中場韋婉婷，只能在出發前匆匆回港。

當中僅參與了港隊最後一日操練的「韋婉」，透露該課訓練強度不大，但認為自己狀態不俗，希望能盡快提升與一班年輕球員的默契，以在兩場比賽全力爭取好成績。除此之外，7月份主場對印尼友賽才重新入選的「韋婉」，今次將繼2020年3月土耳其盃後，再次隨港隊作客比賽，她亦表示十分期待：「心情都幾特別、搞笑，始終之前出去踢波，都係自己一個飛。有好多隊友一齊踢咗好耐，但好耐冇試過同佢哋一齊飛。」

至於另一外流兵蘇鎧霖，則稱凌晨才由日本飛抵香港，自己出發前並未有睡覺：「好攰啊，番屋企執一執嘢就嚟機場！都有少少擔心體力問題，嚟緊會爭取時間休息。」「阿蘇」續指自己剛在最後一場聯賽梅開二度，對狀態不太擔心，目標在兩場友賽爭取落場機會，幫助球隊取勝。