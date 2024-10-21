港超聯　5場入6球！基哥利膺8、9月最佳球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024／25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，今季首個每月最佳球員獎正式出爐，由效力冠忠南區的巴西籍前鋒基哥利，大熱成為8、9月MVP。

2024/25港超球季於8月30日展開，由於8月份只安排了3場賽事，因此今季首個「每月最佳球員獎」，將港超球員8、9月上陣表現合併為評分準則。冠忠南區在這2個月踢了4場聯賽，以及1場「高級組銀牌」，5仗共攻入6球，當中有5球都是來自基哥利，難怪能獲得專業評審團接近30%得票，以2票之差壓倒大埔的馬卡雷拿，首度當選「每月最佳球員」。身穿9號球衣的基哥利來自巴西，現年28歲的他是南區今夏新加盟的外援之一，他自2013年展開職業足球生涯，先後外流到玻利維亞、葡萄牙、馬來西亞、馬耳他及澳門等地落班，上季則為澳門澳科鄒北記上陣15場射入20球。

冠忠南區對上一次有球員當選「每月最佳球員」，已經是2022/23球季5月份的史提芬彭利拿，今季則由基哥利先拔頭籌，這位中鋒在接過獎座後非常高興，認為有助自己及球會增強信心：「每一天我都傾盡全力，這獎項對球會、自己及家人都非常重要。面前還有很多比賽，相信南區今季會更加團結，變得愈來愈強。」對於季初5個入球，他認為最難忘的是對傑志的一球：「因為對傑志真的很困難，我在比賽中跑動很多，也很疲累，但我仍然能射門，並取得入球。」