丹恩奴域：希拉爾可成功復仇

在周一晚，球迷將會看到衞冕亞冠盃冠軍迎戰亞洲最成功球會，這絕對是今屆亞冠盃的重量級大戰！

艾阿恩於上屆亞冠盃4強階段的表現，實在令人難以置信，憑反擊踢法，成功爆冷淘汰沙職勁旅希拉爾，最後更於決賽贏橫濱水手捧盃。然而，他們今屆於分組賽階段的頭兩輪賽事，竟然只取得1分，近況認真麻麻。

艾阿恩的成功關鍵，來自前線蘇菲安拉希美的速度及把握力，再加上卡古的創造力。上次兩軍對碰時，這兩位球員合作無間，合力摧毀了希拉爾的防線，所以我肯定他們將會為希拉爾帶來很大麻煩。

不過，艾阿恩的防守定要有紀律性，防守中場朴鎔宇及4名守衞的表現舉足輕重，需要令希拉爾星光熠熠的鋒線表現平靜。

經過頭兩輪分組賽後，希拉爾錄得全勝，兼且一共攻入8球及只失1球，前中後場表現都十分強勁。

我相信，其陣中一對中場球員米連高域沙域及魯賓尼維斯，或許是今屆亞冠盃中最強的中場組合。另外，由一對攻擊型閘位球員，以及兩位力量型中堅高列巴尼和艾布拉希所組成的4人防線表現穩固，但於死球攻勢時相當危險，亦要肩負起好好看管蘇菲安拉希美這個重任。

此外，艾達沙利是亞冠盃其中一位最佳球員，將會帶來威脅，但阿歷山大米祖域絕對是一位能夠改寫戰局的球員，除了體能超卓之外，亦擅於爭奪高空球，而且把握力也十分之好。

艾阿恩雖然於上屆4強脫穎而出，但這個賽果將不會再次在今場賽事出現，預計希拉爾將可成功復仇贏波而回，阿歷山大米祖域亦會有入球進帳。