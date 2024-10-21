2024香港泛亞極限飛盤賽　菲律賓球隊捧走冠軍

一連兩日舉行的2024香港泛亞極限飛盤賽，上周日（20日）已經在大坑東遊樂場圓滿結束，其中菲律賽球隊Vicious在Pool A決賽，以10比9險勝中華台北的Formosa Undertaker，成功捧走冠軍。

作為亞洲地區歷史最悠久且首屈 一指的極限飛盤錦標賽，今年吸引共16支隊伍參賽，涵蓋中國、香港、新加坡、菲律賓、韓國及中華台北等地，為觀眾帶來高水平的比賽。在Pool A決賽中，來自菲律賓的Vicious以10比9險勝中華台北的Formosa Undertaker，捧走冠軍；季軍戰則上演「中國打吡」，廣州Storm以10比7擊敗深圳斬鬼取得季軍。至於PoolB決賽，香港代表Siempre面對廣州Darkflow，最終卻以4比15落敗，與冠軍只差一步。

值得一提，南韓Savage隊則榮獲「飛盤精神獎」(Best Spirit Award)，此獎項旨在表彰在比 賽中展現出最佳運動精神的隊伍，包括尊重對手及公平競爭等價值觀。

2024香港泛亞極限飛盤賽賽果：

飛盤精神獎:Savage(南韓)

冠軍: Vicious PH (菲律賓)

亞軍: ForMoSa UnderTaker (中華台北)

季軍: Storm(廣州，中國)

Pool B 冠軍:Darkflow (廣州，中國)