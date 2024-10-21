【英超】紐奴戰術悶到爆　森林穩守細水長流

今晚英超獨腳戲，由諾定咸森林主場硬撼水晶宮。森林喺最叻打悶波嘅紐奴領導下，季初戰績算係喜出望外，防守穩健係主因，撞正前線死晒火嘅水晶宮，悶鬥悶唔慌多波入，一於捧2.5球細盤。（Now 621周二凌晨3時直播）

聽到紐奴呢個名，就會諗起一個字：悶，之前教熱刺打穩守突擊，冇成績又悶到爆，不得民心而遭炒魷，不過你咪理，紐奴喺中型班用呢招確係打出成績，無論以往執教狼隊，抑或上季季中接手森林，都成功護級。今季開咧後森林表現平穩，各項賽事打咗8場，錄得2勝5和僅1敗，包括造訪晏菲路擊敗利物浦，令人驚喜，佢哋絕對唔介意打悶波，防線塞到密密麻麻，再用「木頭」基斯活特做支點，配合赫臣奧杜爾同艾蘭加去「哨」，簡單直接，難怪呢8場入得8粒及僅失7球，7次開2球或以下。

另邊廂，水晶宮開季之後唔多順，最大問題係攻力疲弱，今夏放走法國中場米高奧利斯，令伊比爾治伊斯要孭起晒進攻組織重任，成為對手眾矢之的，而箭頭桑馬迪達因要出戰奧運而較遲歸隊，抖得少又腳風唔順，聯賽入得2粒，臨「閂窗」前從阿仙奴簽入嘅尼基迪亞，勤力有餘但把握力麻麻，至今仲未開齋，令水晶宮經常出現得勢不得分情況。加上今季7場聯賽未贏過，只係入得5粒咁大把，遇上防守大過天嘅森林，好難有大手交易。

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