東方青訓產品有料到　馬希偉吳宇曦極速上位

港超聯球會東方近年投放大量資源發展青訓，打起不少年輕球員，其中馬希偉（Timmy）和吳宇曦，便是兩大成功例子。兩人獲悉心栽培下進步明顯，今年更先後代表「大港腳」出戰國際賽，並隨隊征戰「亞冠盃2」，他們都希望可以利用這個大舞台增值自己，為港爭光。

Timmy中學時已參加東方的「Project E」計劃，到葡萄牙球會洛里什青年軍跟操，2020年以16歲之齡獲提拔上東方一隊。但講到讓Timmy開始受球迷認識的契機，自然要數到2022年的「亞協盃」分組賽，當時Timmy面對理文攻入1球，助球隊贏波兼晉級淘汰賽，但他卻指經此一役後，反而陷入樽頸位：「嗰陣諗住有得落場踩吓草，就好開心㗎喇，點估到可以踢正選仲入埋波，但之後好唔習慣突然有咁多人留意自己，結果緊接嗰季反而踢得冇咁放，無論訓練定係比賽，都做唔番教練嘅要求。」

幸好捱過2022至23球季的小低潮後，Timmy上季重拾信心，季尾更榮膺「最佳青年球員」，他稱與兩年前相比，其心態變得成熟，不會再輕易受外界目光影響：「無時無刻都要逼自己再努力啲，因為球隊有大把好似『宇曦』（吳宇曦）咁有天份嘅新血，隨時準備好冒起，只要稍有鬆懈，好快被人取代。」

至於年僅18歲的「宇曦」，在南華青年軍出身，其後轉投東方U14，到2022年選擇到英國讀書，更曾經在1場對伯明翰青年軍的賽事中，與祖迪比寧咸的弟弟祖比比寧咸交手，他邊大笑邊回憶道：「佢嗰陣擺明係Hea緊，踱住步咁踢，完全唔想埋身，但明顯勁過我哋好多。」

其後「宇曦」在去年回流，與東方簽下職業學徒合約，表現出色下今年已改簽職業合同，他更向記者透露自己已暫時放下書包，以破釜沉舟的決心在足球路上發展。一臉稚氣的「宇曦」堅定地說：「本身返嚟香港，想讀埋中學先再算，但因為想全情投入足球，所以冇再讀落去；可能有人會話呢個決定好冒險，不過我覺得既然冇學歷去做救生圈，咁就更加要推動自己，喺職業足球站穩陣腳。」

東方去季成績優異，勇奪「足總盃」冠軍及「亞冠盃2」入場券，同時令球隊重用年輕球員的方針大獲好評，本來僅為「菁英盃專員」的Timmy，亦對球隊給予自己機會，十分感恩：「啱啱升上一隊嗰陣，球隊仲有辛祖、盧卡斯同費蘭度幾位好有卡士嘅球員，點知球隊近一、兩年改變方針，令我哋班年輕球員，多咗好多機會，同埋想趁呢個機會同『宇哥』（東方青訓總監黃鎮宇）講聲多謝，全賴佢嘅教導，我先有咁大進步。」「宇曦」則感激主教練盧比度（Chino）悉心教導，讓自己不斷進步：「Chino好肯畀機會年輕球員，而且佢指示清晰，令大家清楚哂要做乜，畀到好好嘅環境我哋去成長。」

【馬希偉檔案】

出生日期：2004年2月3日（20歲）

位置：中場、翼鋒

身高：1米75

球衣號碼：23

現效力球隊：東方

曾效力球隊：洛里什青年軍（葡萄牙）

【吳宇曦檔案】

出生日期：2006年2月13日（18歲）

位置：翼鋒

身高：1米77

球衣號碼：17

現效力球隊：東方

曾效力球隊：南華青年軍（香港）

東方於今季「亞冠盃2」分組賽，被抽中跟廣島三箭、FC悉尼及卡雅同組，硬仗連連，Timmy和「宇曦」異口同聲指，會珍惜今次機會提升自己，「宇曦」表示：「同組對手都係亞洲一線強隊，級數唔使懷疑，上場對廣島三箭，見到日本球員畀波走位好純熟，推動我對自己要更加嚴格。」

Timmy則強調縱使球隊在亞洲賽困難重重，但每場都會以取分為目標：「當知道抽中澳洲、日本同菲律賓球隊就好開心，雖然一定好惡踢，但我哋無論對邊隊都想攞分，嚟緊呢場對實力比較接近嘅卡雅，希望有分落袋，令球迷開心啲。」