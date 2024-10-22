香港東方註冊迪維拉！甲一迎戰晉裕東網直播

甲一男子籃球聯賽周二（22日）假灣仔修頓室內場館展開兩場激戰，頭場由錄得0勝3負的晉裕硬撼處於連勝的香港東方，前者將全力以赴爭取終止連敗，能否與氣勢正旺的聯賽勁旅之一抗衡，對晉裕眾將來說又將是一場挑戰。東方賽前為迪維拉註冊，有助兵源調動。

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晉裕上仗面對有新外援出戰的滿貫，終以69：106吞下慘敗，聯賽開季遭遇三連敗。不過，外援中鋒艾勤鎮守籃底展現威脅性，而他亦在關鍵的追分時刻轟入單節16分，加上蘇志樂和小將鄧力嘉亦表現頗突出，能見晉裕各方面表現逐漸有所改善，若眾將能夠回復狀態，並且在針對對手防守反擊快攻的策略上再下功夫，將會大大增加球隊的實力，減少失分率，所以來仗面對香港東方的比賽未能早下結論。此外，艾勤與麥洛連的對位亦是勝負關鍵之一。

至於先後擊敗康仁福建和晉龍WTS，連取兩場大勝的香港東方，盼延續強勢穩坐常規賽前列。這支衞冕之師在銀牌賽後積極補強，並安排部分球員同時間出戰甲一聯賽和東亞超級聯賽（EASL），其中麥洛連、梁嘉顯和陳兆榮等球員將東超經驗帶到甲一，令今季的東方再有突破，在聯賽中展現王者風範，目前兩場勝仗均以30分或以上擊敗對手。今場面對晉裕，東方會否繼續帶來驚喜，新加入的梁兆華能否交出更亮眼表現，而小將吳委峻的發揮亦值得球迷持續關注。

甲一男籃周二（22日）賽程

地點：灣仔修頓室內場館

時間：

19:00 晉裕 對 香港東方

20:40 南華 對 崇德飛鷹