PPV直播　南華對陣崇德飛鷹「快打快」

甲一男籃常規賽進入第三周，周二（22日）假灣仔修頓室內場館尾場，由南華對陣崇德飛鷹，「紅軍」上仗擊敗漢友展示快節奏攻防轉換及強橫籃底力量，今場當然力爭連捷，且看飛鷹核心奧斯汀和華將「高塔」馬港燊如何招架，打出球隊最佳實力。（on.cc東網周二晚上8時40分按次收費直播）

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南華上仗在主力朱亮確陣下，憑前鋒葉耀邦和外援中鋒安德拉任進攻核心，分別交出22分10籃板及18分15籃板的「雙雙」成績，以89：57力挫漢友，主力控衛曾湛元亦在進攻端串連球隊，有18分7籃板6助攻進賬。今場將面對崇德飛鷹，其實兩軍早在銀牌賽勝方組4強正面交鋒，當時「紅軍」以77：62勝出，而在雙方至今仍未有陣容改動的情況下，上述賽果將有機會映出今場的比賽內容。不過，儘管南華贏面較大，但飛鷹近期的整體外圍手感不俗，仍會對南華的防守方面帶來挑戰。

崇德飛鷹方面，上仗有黃浩賢外圍發炮，首節不足4分鐘時間已轟入3記三分彈、取得13分落袋，而全場更取得最高的21分10籃板，率隊以79：72擊敗建龍飛馬，改寫常規賽戰績至2勝1負，這位今季從香港東方轉投飛鷹的射手，將擔任起球隊主要得分點，外圍投射為飛鷹創造更多得分機會。此外「高塔」馬港燊亦在銀牌賽與南華的安德拉交手，兩人在籃底鬥得激烈，今場能否繼續上陣，飾演禁區「守護神」頂住對方攻勢，值得留意。