【有片】尼馬養傷1年感動回歸　希拉爾贏5比4

周二(22日)凌晨亞冠盃B組，巴西球星尼馬養傷超過1年後，再度為沙特阿拉伯豪門希拉爾披甲。呢位32歲前鋒喺上陣嘅十幾分鐘表現活躍，扭波、射波、通坑渠風采依然，希拉爾最終喺10人應戰下，戲劇性5比4擊敗上屆冠軍艾阿恩，小組兩戰全勝高踞榜首。

尼馬上年以天價加盟希拉爾，但只係踢咗5場就膝部十字韌帶撕裂，養傷369日後周二感動回歸。今場作客上屆亞冠盟主艾阿恩，尼馬先任後備，希拉爾上半場順利領先3比1；換邊後雙方繼續鬥攻，入球梅花間竹，77分鐘希拉爾領先5比3嗰陣，尼馬就粉墨登場。

尼馬父母、女友Bruna Biancardi同女兒Mavie都喺觀眾席上見證，雖然呢位10號球星落場冇耐，希拉爾就有艾布利希被逐，不過尼馬表現相當搶鏡，一次反擊射遠柱死角被門將飛盡手指尖托出，亦有瀟灑通坑渠過人後博到犯規，最終艾阿恩喺補時入多球，但難阻尼馬復出戰贏波。

尼馬賽後興奮表示：「我感覺好好......我經常可以效力好嘅球隊，真係好開心，我返嚟啦！我返嚟啦！」尼馬加盟希拉爾後上陣過6場，交出1個入波同3次助攻，佢同希拉爾嘅合約喺明年夏天完結，不過球會有權自動延長合約多1年。