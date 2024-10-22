亞冠盃2　史雲斯頓驚喜探班　亞歷斯祖：好掛住佢

【鄧文滔菲律賓直擊】效力卡雅的前東方球員史雲斯頓（Mark）周一（21日）晚上，到東方下塌酒店探望舊隊友，其中亞歷斯祖（Jojo）坦言十分想念對方，盼他重返球隊。

現時24歲的史雲斯頓，曾於2022至23球季效力東方，各項賽事上陣12場有1球進帳，其後轉投菲律賓球會卡雅。因此當卡雅於今屆「亞冠盃2」分組賽，與東方一同被編入E組，意味史雲斯頓有望倒戈，他亦十分好客，周一晚上特意到東方下塌酒店，與葉鴻輝及亞歷斯祖等舊隊友團聚。

亞歷斯祖接受東網記者訪問時，對能夠藉「亞冠盃2」重遇舊隊友非常高興：「我細個踢港會青年軍已經成日對住Mark，識咗佢十幾年，但自從佢去咗菲律賓，就好難再見面，所以當知道東方抽中同卡雅一組，就即刻搵佢。」

Jojo亦對這位「老友」讚不絕口，但強調在周四（24日）的賽事不會手下留情：「Mark真係好好波，我仲問佢會唔會返嚟東方，因為大家都好掛住佢，但講到禮拜四場波，就朋友都無面畀，我哋一定以贏波為目標。」