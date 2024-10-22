亞冠盃2　比賽場地質素欠佳　巴科爾：九龍灣仲好啲

【鄧文滔菲律賓直擊】港超聯球會東方周二（22日）早上到比賽場地黎剎紀念體育場操練，備戰周四（24日）對卡雅的「亞冠盃2」E組分組賽，但巴科爾直言球場質素不甚理想，甚至較九龍灣公園更差「以後都唔會話香港啲場唔好！」

東方周四將會在黎剎紀念體育場大戰卡雅，球隊是日到這個場地練習，操練強度有所提升，球員完成熱身後，便立即練習猜傳，最後再以小型對抗賽為操練收尾。

巴科爾（Noah）在操練後接受訪問，他苦笑道場地質素欠佳，情況比九龍灣公園球場更差：「呢個球場嘅人造草皮太硬啦，有啲位置仲要冇乜草，得番啲膠粒，好易受傷；原本以為九龍灣公園已經好難踢，但試過呢個場之後，我唔會再話香港啲場差！」

但Noah強調，即使球隊面臨極大挑戰，都不會令爭勝決心有所動搖：「踢咗咁多年波，預咗作客會有好多挑戰，就算環境再惡劣，我哋都想贏波，而且大家都踢呢個球場，對雙方都有影響，即管睇吓邊隊適應得好啲。」

至於葉鴻輝則希望全隊能盡早適應場地，全力搶分：「我哋得番聽日可以嚟呢個球場操，所以大家一定要把握機會適應環境，因為卡雅相比廣島三箭同FC悉尼，實力同我哋相對接近，希望攞到分。」