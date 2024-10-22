麥總小雲餓鬼出柙　皇馬歎私房菜上盤食多鋪

歐聯上演上季歐聯決賽翻版，皇家馬德里主場迎戰多蒙特。皇馬喺上季決賽以2比0擊敗多蒙特，第15次贏得歐聯冠軍，兩隊再交鋒充滿大戰味道。皇馬上輪歐聯意外輸畀里爾，定必提高警覺唔敢輕敵，多蒙特今季歐聯兩戰全勝排榜首，不過今輪遇到「剋星」，因為雙方近3次交手皇馬全部獲勝，擺明格食格，皇馬再遇「私房菜」多蒙特，讓一球、球半照捧上盤。（Now 643周三凌晨3時直播）

同上季決賽陣容比較，皇馬中場卻奧斯掛靴，祖斯盧辛馬田轉戰沙特，但就多咗基利安麥巴比，實力更上一層樓。麥巴比早前「請病假」唔踢法國國家隊，去瑞典夜蒲搞出桃色醜聞，但未有影響場上表現，上場西甲對切爾達繼續有「士哥」，今季累積8入球1助攻數據，佢過檔皇馬目標就係捧歐聯同金球獎，喺歐聯賽場特別搏命，預計今場會繼續有好表現。

至於同「麥總」一樣唔踢上輪巴西國家隊嘅仲有「小雲」雲尼斯奧斯祖利亞，佢上場西甲復出，同「麥總」一樣都有「士哥」，今場繼續拍住洛迪高高斯搵食；仲有上場西甲後備上陣即交出助攻嘅莫迪歷，皇馬進攻可謂瓣瓣有，加上近3次對賽全勝，令捧場客可以放心。

相反多蒙特上季決賽後陣容翻天覆地，查頓辛祖、富克洛、施巴斯坦賀拿、馬高列奧斯同曉姆斯等主力離隊，主教練泰錫下台，改由紐尼沙軒領軍，德甲暫時排第7，佢哋歐聯兩戰全勝暫排榜首只因對手弱，今場先見真章，上輪7比1大炒些路迪後暫以得失球優勢做「一哥」，不幸嘅係上輪戴帽嘅「士哥拿」卡廉艾迪耶美受傷缺陣，今場作客巴拿貝球場注定捱打。

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