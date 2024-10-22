港將王雨晨反勝對手　晉級北愛爾蘭公開賽32強

27歲的香港桌球手王雨晨，於周二（22日）北愛爾蘭公開賽64強中，以4比3反勝英國對手積克利索斯基（Jack Lisowski），成功晉身32強，是他個人相隔11年後再度打入世界賽32強。

世界排名第119位的王雨晨，在開局以0比2落後的情況下，連打出兩桿50+（60分、83分），然後於決勝局打出單桿82分，最終以4比3，反勝世界排名第20位的積克利索斯基，順利晉身32強。

王雨晨此前曾於2016年至2018年參加巡迴賽，他在排名賽中的最佳成績，是在2013年以外卡身份於上海大師賽上參賽，當時他擊敗喬佩里後，於32強止步。他在2024年職業資格賽（Q School）成功獲得巡迴賽參賽卡，闊別六年重返世界桌球巡迴賽，是次晉級後，王雨晨有望可以刷新其職業生涯最佳成績。

另外，「準神」卓林普近日接受採訪時，表示期待明年3月落戶香港的世界桌球大獎賽：「目前我在杜拜和香港兩地生活，相較於英國舉行的比賽，在香港時區參賽可以令我發揮出高水準。香港是個非常好的地方，擁有世界上最美麗的風景，宣佈在香港比賽是近期以來最好的消息，希望未來可以有更多這樣的比賽。」