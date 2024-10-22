撲飛全力撐！香港東方10.30主場迎日本聯賽冠軍

「雙線出擊」的香港東方籃球隊在本地甲一聯賽已取得二連勝之際，球隊征戰EASL東亞超級聯賽的步伐繼續向前，本月30日（三）將首度主場出擊，於修頓場館迎戰廣島蜻蜓，這是一場名符其實的兩地「冠軍與冠軍」對壘。比賽門票即日起公開發售，球迷一齊入場支持！

東亞超級聯賽香港東方對廣島蜻蜓的分組賽事，將於10月30日（三）晚上7時30分假修頓上演，球隊宣布賽事球票已公開發售，球迷於即日中午12時起，可前往官方指定售票平台 ticketflap上購票。票價分為 $180、$280、$380。

雲集日、韓、台、菲、港、澳門等勁旅的EASL舞台，今季有10支球隊參賽，香港東方於A組對手有日本B聯盟冠軍廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies）、KBL聯盟亞軍水原音速彈（Suwon KT Sonicboom）、P.LEAGUE+聯盟亞軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）和PBA聯盟總督盃冠軍生力啤酒人（San Miguel Beermen）。東方本月16日作客廣島蜻蜓，雙方激戰下，東方一度追近至3分落後，惟最終仍以67：78惜敗，然而來仗回到主場應戰，加上球隊經過首戰磨合，相信戰力將有所提升，有望向廣島蜻蜓復仇成功。